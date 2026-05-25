Российский игрок может перейти в французский клуб

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев продолжит карьеру в Лиге 2.

Сообщается, что он подпишет 3-летний контракт с «Дюнкерком». Во Франции его зарплата составит около 150 тысяч евро в год.

По данным источника, Пруцев отказал вице-чемпиону Сербии – «Войводине», которая три месяца вела переговоры с ним и его агентом.

Россиянин уйдет из «Црвены Звезды» свободным агентом, так как срок контракт истекает 30 мая.

23-летний Пруцев с сентября играл на правах аренды за ОФК. В составе этого клуба он провел 17 матчей, забил 1 гол, сделал 5 ассистов. В начале сезона он также сыграл в 1 встрече за «Црвену Звезду».

«Дюнкерк» в минувшем сезоне занял 10-е место в Лиге 2.