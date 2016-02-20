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    Панюков: «С своим будущим определюсь весной»

    Нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков, проводящий нынешний сезон в аренде в «Аяччо», рассказал, что весной он должен определиться с местом продолжения карьеры. Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в услугах 21-летнего игрока заинтересован его бывший клуб «Динамо».

    «Доиграю до мая, а там посмотрим. Созваниваемся с Сарсанией, обсуждаем эту тему периодически. Говорит: «Андрюсик, не переживай, доигрывай. В мае будешь знать, куда, что, как». Весной появится определенность насчет будущего клуба», – отметил Панюков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.02.2016 14:59
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