Панюков: «С своим будущим определюсь весной»

Нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков, проводящий нынешний сезон в аренде в «Аяччо», рассказал, что весной он должен определиться с местом продолжения карьеры. Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в услугах 21-летнего игрока заинтересован его бывший клуб «Динамо».

«Доиграю до мая, а там посмотрим. Созваниваемся с Сарсанией, обсуждаем эту тему периодически. Говорит: «Андрюсик, не переживай, доигрывай. В мае будешь знать, куда, что, как». Весной появится определенность насчет будущего клуба», – отметил Панюков.