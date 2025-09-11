ЦСКА предлагал 37 миллионов за бельгийского таланта

Появилась новая информация о попытке ЦСКА выкупить нападающего «Сент-Этьена» Люку Стассена.

Армейцы сделали крупное предложение в размере 25 миллионов евро + 12 миллионов в качестве бонусов.

Сообщалось, что им отказали по политическим причинам.