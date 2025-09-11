ЦСКА предлагал 37 миллионов за бельгийского таланта

Появилась новая информация о попытке ЦСКА выкупить нападающего «Сент-Этьена» Люку Стассена.
Армейцы сделали крупное предложение в размере 25 миллионов евро + 12 миллионов в качестве бонусов.
Сообщалось, что им отказали по политическим причинам.
- 20-летний Стассен в прошлом сезоне провел за «Сент-Этьен» 29 матчей, забил 12 голов, отдал 5 передач.
- В этом сезоне он сыграл в 3 встречах за французский клуб после его вылета в Лигу 2.
- Transfermarkt оценивает стоимость бельгийца в 18 миллионов евро.
- Срок его контракта с нынешним клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери