Смирнов сказал, как ускорить возвращение России в международные турниры

Юрист и блогер Антон Смирнов не ждет, что с российского футбола снимут бан в обозримом будущем.

«Все определяет политическая повестка. Нас не воспринимают в Европе с нашей позицией, кроме Венгрии, Словакии и Сербии. Все остальные настроены негативно. То же самое будет и с футболом.

Пока не будут урегулированы все политические моменты, не прекратится СВО, не прекратится поддержка так называемой Украины и нападки против России, проявляющиеся в самых разных сферах и направлениях, мы не будем играть в соревнованиях УЕФА.

Они просто не смогут этого организовать, так как сборные европейских стран будут отказываться. То есть не мы не будем играть, а с нами не будут играть. И с другими видами спорта, особенно с индивидуальными, где уже есть допуск России, не надо сравнивать – это совершенно иная история. Футбол всегда стоял, стоит и будет стоять особняком.

Вопросы безопасности при участии российских команд, как клубных, так и сборных, были базисными при вынесении против нас решений по отстранению. ФИФА и УЕФА тупо повелись на мнение других стран. Ситуация разве в Европе изменилась? Нет.

Поэтому я вижу только один вариант, как участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА, – перейти в другую Конфедерацию, где недовольных Россией единицы. Нравится это кому-то или нет, но это так. И тогда ФИФА будет гораздо легче принять решение по нашему допуску.

А так как влияние США при Трампе, чтобы с нами не играли какие-нибудь Япония, Южная Корея и Австралия, будет, уверен, минимальным, то вариант с переходом в АФК становится реальным.

В Европе же позиции Трампа менее значимы на сегодня с точки зрения, играть с нами или нет. Каким-нибудь Литве, Эстонии, Латвии, Чехии, Польше, Швеции хрен что докажешь», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.