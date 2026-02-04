Бубнов – о Кариоке: «Как будто он дерьма поел»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги карьеры экс-полузащитника «Спартака» Кариоки.

– А вы бы какую оценку за всю карьеру Кариоки поставили? В «Спартаке» он неплохо смотрелся.

– По мне, в «Спартаке» он плохо смотрелся. Он тормоз был. Для Карпина он лучший опорный полузащитник Европы. Представляешь, как ему лапшу на уши вешали. И за сколько они его купили, блин, понимаешь.

Возьми все его фотографии – такое впечатление, что он недоволен. Выражение лица, как будто он дерьма поел. Я на это сразу обратил внимание. Чуть ли не одолжение делает. На самом деле это середняк бразильский.