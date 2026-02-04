Введите ваш ник на сайте
Бубнов – о Кариоке: «Как будто он дерьма поел»

Сегодня, 14:09
13

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги карьеры экс-полузащитника «Спартака» Кариоки.

– А вы бы какую оценку за всю карьеру Кариоки поставили? В «Спартаке» он неплохо смотрелся.

– По мне, в «Спартаке» он плохо смотрелся. Он тормоз был. Для Карпина он лучший опорный полузащитник Европы. Представляешь, как ему лапшу на уши вешали. И за сколько они его купили, блин, понимаешь.

Возьми все его фотографии – такое впечатление, что он недоволен. Выражение лица, как будто он дерьма поел. Я на это сразу обратил внимание. Чуть ли не одолжение делает. На самом деле это середняк бразильский.

  • Хавбек принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2015 год.
  • Когда Кариока играл в России, Бубнов регулярно ставил ему неудовлетворительные оценки.
  • Больше всего игр бразилец провел за мексиканский «Тигрес» (335 матчей, 6 голов, 25 ассистов).

Еще по теме:
Долгожданная реакция Бубнова на конец карьеры Кариоки 2
Бубнов объяснил, почему внезапно покинул эфир во время передачи 10
Бубнов: «При Карпине «Динамо» лучше выглядело, чем при Гусеве»
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Кариока Бубнов Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1770203929
Действительно, выражение лица именно такое. Карпин все время, что работал с ним, всех уверял, что на тренировках он может одиннадцать человек обыграть. Так что, никто ему лапшу не вешал. Жаль, что мы так и не дождались от него обещанного Карпиным чуда.
Ответить
...уефан
1770204276
...выражение лица у вас обоих такое, словно у братьев, вместе съевших пуд говна, только один светлое ел, другой тёмное...
Ответить
k611
1770204452
Ничего плохого Кариока Бубнову не сделал. Зачем гадить человека. Не корректно это, тем более бразилец в Спартаке играл давным давно.
Ответить
Инсаров
1770204654
Из интервью с композитором Вячеславом Добрыниным (болельщиком "Динамо"). "Разговор по пятницам". 2013год. ... Бубнов, как говорят болельщики со стажем, закладывал товарищей Бескову: "Константин Иванович, ребята в магазин за пивом отправились, а я не пошёл. Я на рынке был. Фрукты купил. Хотите покажу?" Сами понимаете, как после этого в команде относились к Бубнову. Бесков, к слову сказать, считал его средним игроком. Зато сегодня Бубнов рассказывает всем, какой он честный. Бьётся у микрофона в истерике...
Ответить
Император Бомжей
1770206343
Гурцкая тоже выглядит так, но ничего, зовут))
Ответить
vladik12
1770206625
Опять Бубнов про Кариоку?
Ответить
Прокс
1770210985
Весь этот недоклуб из Москва-Швеи жрёт и сё.рит
Ответить
Прокс
1770211025
Хотя много жрёт фекалии !!; свиные!!!
Ответить
Прокс
1770211069
Бубну впервые поставлю 100 грамм!!
Ответить
