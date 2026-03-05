Введите ваш ник на сайте
В РФС вынесли вердикт по отмене гола «Балтики» «Зениту»

5 марта, 08:53
62

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич считает, что рефери правильно отменили гол «Балтики» в гостевом матче 19‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

  • Главным арбитром был Алексей Сухой, ответственным за ВАР – Сергей Иванов.
  • На 75‑й минуте при счете 0:0 арбитры после видеопросмотра отменили гол защитника калининградцев Кевина Андраде из‑за офсайда.

«Незасчитанный гол «Балтики». Сергей Иванов рисовал видео правильно – все по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок «Балтики» пробил по воротам. У нас ручная система – невозможно рисовать линии с двух камер.

Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации», – сказал Мажич.

  • Единственный гол в матче забил Луис Энрике на 87-й минуте.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 42 очками после 19 туров. «Балтика» идет 5-й с 35 очками.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Сухой Алексей Иванов Cергей Мажич Милорад
Комментарии (62)
TOMSON
1772698714
Это мнение Мажича, а не вердикт РФС…
Ответить
Красногвардейчик
1772699160
Просто по другому и быть не могло, в юбилей Семака))
Ответить
СПОРТ 21 века
1772716005
Мажич — это никто, филька с грамотой. Важно, что скажет ЭСК. Там совсем другие люди решают, не слишком зависимые от РПЛ. Калининградцы подавали апелляцию именно в эту организацию. А Мажич ни им, ни нам не интересен...
Ответить
Strig
1772770170
ну да... оправдают всё что надо
Ответить
_Sasha_
1772771286
Зпрф!!!
Ответить
Oldtrafford83
1772776122
Реально ЗПРФище!!!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1772820711
ЗПРФ на всех уровнях рпл. Они уже в открытую называют белое чёрным. Нужно артистку Крючкову позвать спеть перед матчем. Часто простое кажется сложным черное белым, в белое чёрным. Только бойкот.
Ответить
Умнюша
1772838539
Вот так вам рыла - все правильно!!!
Ответить
Интерес
1772884322
Что иного от гастера,которого ГАЗПРОМ содержит,ожидать?
Ответить
trener7
1772943944
Чертилы линий блин
Ответить
