В РФС вынесли вердикт по отмене гола «Балтики» «Зениту»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич считает, что рефери правильно отменили гол «Балтики» в гостевом матче 19‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Главным арбитром был Алексей Сухой, ответственным за ВАР – Сергей Иванов.

На 75‑й минуте при счете 0:0 арбитры после видеопросмотра отменили гол защитника калининградцев Кевина Андраде из‑за офсайда.

«Незасчитанный гол «Балтики». Сергей Иванов рисовал видео правильно – все по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок «Балтики» пробил по воротам. У нас ручная система – невозможно рисовать линии с двух камер.

Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации», – сказал Мажич.