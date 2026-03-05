Агкацев – о расизме в адрес Кордобы: «Сказали судье, но он никак не отреагировал»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о расизме в адрес форварда команды Джона Кордобы в матче FONBET Кубка России с ЦСКА.

Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.

«Расистские выкрики в адрес Кордобы шли от болельщиков ЦСКА, а не от футболистов. Кричали они [болельщики] много. Это не красит наш футбол. Думаю, все хотят, чтобы такое больше не повторялось.

Мы сразу сказали об этом судье, но он никак не отреагировал. Не знаю, как он должен по протоколу реагировать. Хотелось бы, чтобы как-то отреагировали. Нам не принципиально, чтобы ЦСКА получил штраф. Мы просто хотим, чтобы ни на каком стадионе это больше не повторялось», – сказал Агкацев.