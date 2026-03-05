Введите ваш ник на сайте
  • Агкацев – о расизме в адрес Кордобы: «Сказали судье, но он никак не отреагировал»

Агкацев – о расизме в адрес Кордобы: «Сказали судье, но он никак не отреагировал»

5 марта, 09:37
14

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о расизме в адрес форварда команды Джона Кордобы в матче FONBET Кубка России с ЦСКА.

Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.

«Расистские выкрики в адрес Кордобы шли от болельщиков ЦСКА, а не от футболистов. Кричали они [болельщики] много. Это не красит наш футбол. Думаю, все хотят, чтобы такое больше не повторялось.

Мы сразу сказали об этом судье, но он никак не отреагировал. Не знаю, как он должен по протоколу реагировать. Хотелось бы, чтобы как-то отреагировали. Нам не принципиально, чтобы ЦСКА получил штраф. Мы просто хотим, чтобы ни на каком стадионе это больше не повторялось», – сказал Агкацев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Кордоба Джон Агкацев Станислав Сухой Алексей
PHILADELPHIA 0001
1772693651
бездействие
Ответить
СильныйМозг
1772694027
Они хотели, чтобы судья техническое поражение дал для ЦСКА. :))))
Ответить
biber.ru
1772694454
Дырка тоже обиженку включил, понятно, троечку отхватил, радость после первого тайма пропала.
Ответить
АЛЕКС 58
1772695458
На Озон арене не кричат? Ещё как кричат! Но только на чужих обезьян,своим сердечки шлют
Ответить
Lilipyt
1772696781
Вот и матч без FAN ID ☺
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772697364
Кордоба как главный провокатор и симулянт сам себя слепил в глазах болельщиков. Гыгыгы
Ответить
saf05
1772697394
Играть надо, а не сопли жевать. Обиженки.
Ответить
mutabor0992
1772699561
Какие же они ранимые и абсолютно не стрессо-устойчивые!!!Им к психологу нужно.
Ответить
Cleaner
1772713485
Агкацев, вы лучше у себя спросите, почему на поле в обеих командах половина чернокожих африканцев, а РАСИСТСКИЕ выкрики только в адрес Кордобы? Может он заслужил этого своим поведением? Так же, как и Винисиус в Реале. Веди себя ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ и тебе никто ухать не будет. А если ведешь себя как ......., то будь готов, что тебе будут кричать неприятные вещи!!!...(((
Ответить
saf05
1772713747
И как же этот дырка услышал ? У него вместо ушей локаторы должны быть.
Ответить
