Еще один игрок «Краснодара» обвинил болельщиков ЦСКА в расизме

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев подтвердил слова капитана своей команды Эдуарда Сперцяна о расизме на «ВЭБ Арене».

«С трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, но арбитр не обращает на это внимания. А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие.

Ненормально, что в России такое происходит. Наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что КДК должен наказать болельщиков ЦСКА и судью», – сказал Пальцев.