Еще один игрок «Краснодара» обвинил болельщиков ЦСКА в расизме

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев подтвердил слова капитана своей команды Эдуарда Сперцяна о расизме на «ВЭБ Арене».
«С трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, но арбитр не обращает на это внимания. А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие.
Ненормально, что в России такое происходит. Наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что КДК должен наказать болельщиков ЦСКА и судью», – сказал Пальцев.
- Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Его судил Алексей Сухой.
- Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.
Источник: «Спорт-Экспресс»