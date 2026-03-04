Раскрыты имена двух игроков «Балтики», которых Талалаев отправил в дубль после «Зенита»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев раскрыл имена футболистов, которых он уберет из основы после матчей с «Зенитом». Это Владислав Поспелов и Кирилл Обонин.

«Нам обязательно нужно, чтобы уровень процесса тренировочного был сильнее. Поэтому мы уберем молодежь.

У нас Поспелов и Обонин останутся работать с молодежной командой. А мы будем работать с нашими игроками, которые должны выходить и добиваться результата в тех игровых ситуациях, которые нам и в первом поединке с «Зенитом», и во втором не позволили добиться результата», – сказал Талалаев.