Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. Соболев принес «Зениту» победу над «Балтикой» (1:0) и проход дальше

Кубок России. Соболев принес «Зениту» победу над «Балтикой» (1:0) и проход дальше

3 марта, 22:00
52

«Зенит» в Пути регионов FONBET Кубка России победил в гостевом матче «Балтику». Единственный гол на 79-й минуте забил нападающий Александр Соболев, вышедший на замену на 74-й минуте.

Петербуржцы проходят дальше, «Балтика» вылетает. В следующем раунде «Зенит» сыграет с победителем пары «Ростов»«Динамо Мх».

«Зенит» обыграл «Балтику» второй раз за неделю. 27 февраля команда Сергея Семака в 19-м туре чемпионата России победила калининградцев со счетом 1:0.

«Балтика» последний раз побеждала «Зенит» в официальном матче 30 августа 2023 года. Тогда в кубковом матче команда Сергея Игнашевича оказалась сильнее со счетом 1:0.

Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Балтика - Зенит - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - А. Соболев, 79.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
Жена Семака отреагировала на слухи о разводе 2
Жена Соболева трогательно поздравила мужа с днем рождения 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Балтика
Комментарии (52)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1772565034
Рефери наделал много мелких ошибок в этой сложной игре, но в общем и целом отработал хорошо!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1772565129
Что-то юбиляры на ногах слабо стоят. Особенно в конце матча. Соплеву сегодня повезло. Балтике кроме физики нужно налаживать атаку. Могли конечно и дожать. Реально два тайма возили юбилейных
Ответить
BarStep
1772565223
ХорошА Балтика., но больше для борцовского ковра, а не футбольного поля.. «Цепные псы Талалаева» Ну, наверное, такие команды тож нужны Так, для драйва Гы
Ответить
Бриг
1772565862
Достойная победа без вариантов. Шавки и моськи забыли что-то свои 4 буквы, скулят по тихому.
Ответить
S.K.V.
1772566433
Зенит с победой !!! Хорошая игра !!!
Ответить
andrej-lucevich
1772566822
Зенит с Победой !!! Молодцы !!!
Ответить
шахта Заполярная
1772570278
Сегодня праздник у девчат, сегодня в раздевалке будут танцы.....
Ответить
алдан2014
1772585083
Танцуют все!!!
Ответить
Чилим.
1772590683
Зенит- с победой. Лучше выигрыш в кубке, чем в чемпионате.
Ответить
FROLL007
1772620237
Балтика к сезону подготовилась основательно. Хватит ли запала на весь сезон? Гыгыгы
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
16
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
11
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
110
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Все новости
Все новости
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
02:00
Шалимов высказался о поведении Соболева
Вчера, 23:17
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко
Вчера, 16:21
1
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 13:59
9
«Задолбали уже»: Ловчев пояснил, что ему не нравится в Кубке России
Вчера, 13:15
2
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
Вчера, 12:23
2
ВидеоМор заявил, что в 90-е спартаковца Джику избили бы
Вчера, 12:07
2
Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»
Вчера, 11:19
2
Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
Вчера, 09:17
5
Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»
Вчера, 08:28
2
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку
Вчера, 08:18
1
Генич осудил поступок ЦСКА
6 марта
14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма
6 марта
1
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе
6 марта
5
Попов: «Если бы в России был расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы»
6 марта
1
Эмоции Ловчева после 2:5 «Спартака» от «Динамо»
6 марта
11
«Это для вас»: Тюкавин раскрыл, кому посвятил гол «Спартаку»
6 марта
1
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:5 от «Динамо»
6 марта
27
Ловчев уличил Кордобу во лжи
6 марта
8
Расписание ближайших матчей Кубка России
6 марта
1
ВидеоВера получил подарок по случаю дебюта за «Локо»
6 марта
1
Бубнов прокомментировал погром «Краснодара» на стадионе ЦСКА
6 марта
4
Эмоции фаната «Динамо» Лещенко на разгром «Спартака»
6 марта
3
Абаскаль отреагировал на разгром «Спартака»
6 марта
2
«Мягкая игрушка, а не команда»: Непомнящий – о «Спартаке»
6 марта
23
Экс-спартаковец Семин прокомментировал 2:5 от «Динамо»
6 марта
1
Мостовой снял ответственность с Карседо за 2:5 от «Динамо»
6 марта
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 