Кубок России. Соболев принес «Зениту» победу над «Балтикой» (1:0) и проход дальше

«Зенит» в Пути регионов FONBET Кубка России победил в гостевом матче «Балтику». Единственный гол на 79-й минуте забил нападающий Александр Соболев, вышедший на замену на 74-й минуте.

Петербуржцы проходят дальше, «Балтика» вылетает. В следующем раунде «Зенит» сыграет с победителем пары «Ростов» – «Динамо Мх».

«Зенит» обыграл «Балтику» второй раз за неделю. 27 февраля команда Сергея Семака в 19-м туре чемпионата России победила калининградцев со счетом 1:0.

«Балтика» последний раз побеждала «Зенит» в официальном матче 30 августа 2023 года. Тогда в кубковом матче команда Сергея Игнашевича оказалась сильнее со счетом 1:0.