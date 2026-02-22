Клуб Первой лиги отреагировал на возможный перенос игры Кубка России с командой РПЛ в Химки

Генеральный директор тульского «Арсенала» Валерий Гриньковский прокомментировал информацию о возможном переносе домашней игры с «Локомотивом» в Химки.

Встреча 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России запланирована на 5 марта.

«Давайте это оставим до 24 числа. Наберитесь терпения, потому что работа ведется активная. Во всех направлениях, в том числе и по подготовке поля. 24 февраля будет что‑то понятно», – сказал Гриньковский.