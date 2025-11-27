Введите ваш ник на сайте
  Семак прокомментировал вылет «Зенита» в Путь регионов Кубка России

Семак прокомментировал вылет «Зенита» в Путь регионов Кубка России

Вчера, 23:00
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги противостояния с «Динамо» в FONBET Кубке России.

  • Петербуржцы выиграли ответный четвертьфинал со счетом 1:0.
  • По сумме двух встреч победили динамовцы – 3:2.
  • «Зенит» опустился в Путь регионов, где в марте встретится с «Балтикой».
  • «Динамо» весной в полуфинале Пути РПЛ сыграет со «Спартаком».

– Первые десять минут начали скованно, потом была интересная игра. Хороший матч, можно занести в актив. Не хватило забитого мяча, чтобы перевести в серию пенальти.

Ничего страшного, пойдем другим путем. Все живы, здоровы, выиграли, но не хватило. Могли забить больше, убойные моменты были.

Нужно больше забивать. Соперник был удачливее, мы могли и в первом матче выиграть. Будем готовиться к чемпионату, чтобы завершить год хорошо.

– По первому тайму было видно, что играют команды разного уровня, вы доминировали. Казалось, добавите еще и «Динамо» посыплется. Почему этого не случилось?

– Играли, старались все. В концовке матча больше думали об атаке, рисковали. Во втором тайме не хватило завершающих передач, чуть более тонкой игры в завершении.

Больше ждали от вышедших на замену, что они принесут остроту, чтобы Соболев и Лусиано больше насытили штрафную площадь. Могли побеждать крупнее, но игрой я доволен.

– Вас удивила схему «Динамо», и повлиял ли уход Карпина на вашу подготовку?

– Никак не повлияло для нас, для «Динамо» это дополнительный всплеск, как правило, положительных эмоций. Обычно игроки позитивно реагируют на смену тренера.

Удивила игра в шесть защитников от «Динамо». Это не мешало нам создавать моменты. Один Глушенков мог делать хет‑трик. Главное – старание и моменты, голы придут.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Динамо Семак Сергей
  • Читайте нас: 