Семак назвал Кордобу лучшим игроком 2025 года и поставил Глушенкова ниже Педро

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в голосовании «Спорт-Экспресса» за лучшего игрока России в 2025 году поставил на 1-е место форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

На 2-ю позицию он поставил Алексея Батракова («Локомотив»), на 3-ю – Педро («Зенит»), на 4-ю – Максима Глушенкова («Зенит»), на 5-ю – Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).