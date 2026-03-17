Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера

Владислав Радимов высказался об игре «Рубина» после зимней паузы.

Казанцы с 29 очками идут на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ.

«Рубин» зимой поменял главного тренера, назначив Франка Артигу вместо Рашида Рахимова.

При новом тренере команда провела три официальных матча – сначала проиграли «Динамо Мх» (1:2), а потом победили «Краснодар» (2:1) и «Локомотив» (3:0).

«Мне нравится, как играет «Рубин». Мне кажется, что с Рахимовым достигли какого‑то рубежа, когда надо что‑то менять.

Руководство выбрало тренера, который ставит более атакующий футбол», – заявил Радимов.