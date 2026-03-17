Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»

Сегодня, 12:59
2

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов сказал, что у него осталось чувство недосказанности от работы в «Спартаке».

– Фeдор Смолов на своeм подкасте недавно назвал вас тем человеком, который мог бы возглавить «Спартак». Сказал, что осталось чувство недосказанности от вашей работы в «Спартаке».

– Большое спасибо Фeдору, что верит в меня. У нас с ним взаимное уважение друг к другу. Мы с ним вместе хорошо поработали в «Краснодаре». Но на данный момент я в «Торпедо», и очень хочу выполнить цели и задачи, которые передо мной здесь поставлены.

Хотя чувство недосказанности от работы в «Спартаке» действительно осталось. Безусловно. Мы по сути только начинали строить команду. Тогда пришло много новых футболистов, которым нужно было время на адаптацию. Но я понимаю, что адаптация адаптацией, это всe, конечно, хорошо, но «Спартак» – это та команда, в которой всегда требуют результата. А мне на тот момент не удавалось дать этот результат.

Но потом те ребята, которых мы брали, со временем начали проявлять себя. Можно вспомнить Ларсона. Из молодeжи тоже были ребята. Тот же Умяров, который начал расти и вот вырос в очень сильного футболиста.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.
  • В России он также работал с «Краснодаром», «Ахматом», «Арсеналом» и «Леон Сатурном».

Комментарии (2)
ПалкоВводецъ007
1773742474
С пиджаком свинарня и то лучше смотрелась. Смешно было, а сейчас к хрякам кроме чувства стыда и отвращения ничего нет. Гыгыгы
alefreddy
1773753728
Умяров не сильно подрос а Ларсон надолго не задержался а про молодежь это мулька
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
