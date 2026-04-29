Дасаев отреагировал на сравнения с Сафоновым

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев рассказал о своем отношении к тому, что с ним сравнивают голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Экс-вратарь «ПСЖ» и сборной Франции Лама назвал вас самым сильным российским вратарем за всю историю. Насколько вы согласны с его словами?

– Приятно слышать, что меня не забывают. Сам часто замечаю, что в других странах я до сих пор известен. Особенно в Испании многие знают, кто я такой.

Еще навсегда запомнил, что у великого Петра Чеха в детстве в комнате висела моя фотография. Видимо, мое имя действительно на слуху не только в России, но и за рубежом.

– Сейчас многие сравнивают вас с Матвеем Сафоновым. Что он должен сделать, чтобы вы признали его более сильным вратарем, чем вы?

– Для этого Матвею нужно много работать. Вратарь становится великим не за один-два сезона, а за 5–10 лет на высоком уровне. Главное, чтобы он был не роботом в воротах, а думающим голкипером.

Сафонову нужно прорабатывать все моменты и исправлять ошибки. Безусловно, я желаю ему достичь самых высоких результатов.