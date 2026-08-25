Дасаев: «Семак не управляет футболистами «Зенита»

Экс-вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился впечатлениями от выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

«Спартак» на данный момент в хорошей форме, победа над «Зенитом» закономерна.

Я не работаю в «Зените», мне судить трудно, но, мне кажется, Семак не управляет футболистами – они играют как хотят. Это я так увидел, а дальше, может быть, всe наладится.

Сами посудите, как играет Адамов? Два мяча его. Я не знаю, как их тренируют.

А Максименко сыграл здорово, уверенно, надeжно. «Спартак» был хорош и в защите, и в атаке», – сказал Дасаев.