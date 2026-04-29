«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко вспомнил, как ему предлагали выступать за национальную сборную России после распада СССР.

«В 1990 году, после завершения чемпионата мира, сборную возглавил Бышовец, и мы еще играли отборочные матчи на Евро-92 как СССР. А в 1992-м поехали в Швецию уже как сборная СНГ, потому что страна распалась. Это был последний турнир – все понимали, что это уже конец.

Мы не очень удачно там сыграли. Хотя с немцами была ничья, с нидерландцами – ничья, а шотландцам проиграли. Бывает и такое. После этого мы уже перестали существовать как команда.

Мне звонил из Москвы [первый президент РФС] Колосков и предлагал не просто перейти в сборную России, а стать ее первым капитаном – обещали жилье, деньги.

Я засмеялся. Он говорит: «Алексей, я знал, что ты так ответишь, но попробовать надо было». Я сказал: «Хорошо, спасибо, до свидания».

Моя родина – это не только Украина, это мои друзья, мои родственники, стадион «Динамо», – сказал Михайличенко.