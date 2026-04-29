  «Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России

«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России

Вчера, 19:18
9

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко вспомнил, как ему предлагали выступать за национальную сборную России после распада СССР.

«В 1990 году, после завершения чемпионата мира, сборную возглавил Бышовец, и мы еще играли отборочные матчи на Евро-92 как СССР. А в 1992-м поехали в Швецию уже как сборная СНГ, потому что страна распалась. Это был последний турнир – все понимали, что это уже конец.

Мы не очень удачно там сыграли. Хотя с немцами была ничья, с нидерландцами – ничья, а шотландцам проиграли. Бывает и такое. После этого мы уже перестали существовать как команда.

Мне звонил из Москвы [первый президент РФС] Колосков и предлагал не просто перейти в сборную России, а стать ее первым капитаном – обещали жилье, деньги.

Я засмеялся. Он говорит: «Алексей, я знал, что ты так ответишь, но попробовать надо было». Я сказал: «Хорошо, спасибо, до свидания».

Моя родина – это не только Украина, это мои друзья, мои родственники, стадион «Динамо», – сказал Михайличенко.

  • Михайличенко – лучший футболист СССР 1988 года, 3-кратный победитель чемпионата Советского Союза, олимпийский чемпион.

Еще по теме:
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве 17
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве 20
Канчельскис выбрал трех советских футболистов с самой успешной карьерой в Европе 4
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина Михайличенко Алексей Колосков Вячеслав
Комментарии (9)
Юбиляр
1777479822
В нынешних условиях никак кроме, как ПРОВОКАЦИЯ ! не могу расценить эту статью !!! Если на всё "закрыть глаза", то информация ломанного гроша не стоит - мало ли кто и когда от каких предложений отказывался ...
Айболид
1777479938
Ага , "вспомнил" он .
Бумбраш
1777482137
Жаль, ещё одного деда зомбировали
Volrad777
1777483223
Выпердыш
Бумбраш
1777486366
Последним смеётся тот,...кто тупее соображает)))
bset
1777486383
Респект. В России уважают патриотов своей страны
Urtíca
1777487829
Настоящий патриот своей Родины.
Император 1
1777492450
Тебе там письмо от ТЦК, говорят, что ищут патриота х@х.лян.дии объедкина, он очень смелый, прям херой, на ф.рон.те такой пригодится, а то б@н.дер.овцы еле держатся
Император 1
1777493020
А вот патриот до первой повестки
Все новости
