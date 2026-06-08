Воспитанник «Зенита» Коршунов сравнил цены в Ташкенте с Москвой и Петербургом

Российский вингер «Газалкента» Иван Коршунов рассказал о стоимости жизни в Узбекистане.

По словам воспитанника «Зенита», в Ташкенте все в 2,5 раза дешевле, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

– Газалкент – город на 20 тысяч человек. Там и живешь?

– Нет, в Ташкенте. Живем на базе, которую построили для сборной Узбекистана. Тут все условия.

– В целом жизнь в Узбекистане дорогая?

– В Ташкенте все в два с половиной раза дешевле, чем в Питере или Москве. Цены приятные, еще и доступны бренды, которые ушли из России.

– Сколько тратишь в месяц?

– Когда я жил с девушкой, в месяц спокойно выходило около 70–100 тысяч рублей на двоих. Сейчас я один, живу на базе, где все предоставляют все условия.

Выходит где-то 10 тысяч рублей в месяц! Трачусь только на личные принадлежности и редкие походы в магазины.