Губерниев раскритиковал клуб РПЛ за назначение нового тренера

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев недоволен приглашением иностранца на пост главного тренера «Акрона».
- Клуб из Тольятти заключил до 2030 года контракт с сербом Срджаном Благоевичем.
- Сообщалось, что «Акрон» заплатит «Партизану» за тренера до 450 тысяч евро.
– Что вы думаете о назначении серба Благоевича на пост главного тренера «Акрона»?
– Для меня это странная история – приглашение серба в «Акрон». У нас много хороших тренеров – есть Шалимов, Рахимов – это люди, которые сейчас не тренируют.
Я не понимаю, зачем нужно было приглашать Благоевича. Ну тем хуже будет «Акрону».
- «Акрон» финишировал в РПЛ на 13-м месте с 27 очками в 30 турах.
- В стыках команда обыграла «Ротор» по сумме двух встреч, сохранив прописку в Премьер-лиге.
- Перед переходными матчами клуб уволил Заура Тедеева, временно заменив его на Мурата Искакова.
Источник: «Матч ТВ»