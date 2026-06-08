Губерниев раскритиковал клуб РПЛ за назначение нового тренера

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев недоволен приглашением иностранца на пост главного тренера «Акрона».

Клуб из Тольятти заключил до 2030 года контракт с сербом Срджаном Благоевичем.

Сообщалось, что «Акрон» заплатит «Партизану» за тренера до 450 тысяч евро.

– Что вы думаете о назначении серба Благоевича на пост главного тренера «Акрона»?

– Для меня это странная история – приглашение серба в «Акрон». У нас много хороших тренеров – есть Шалимов, Рахимов – это люди, которые сейчас не тренируют.

Я не понимаю, зачем нужно было приглашать Благоевича. Ну тем хуже будет «Акрону».