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  • Губерниев раскритиковал клуб РПЛ за назначение нового тренера

Губерниев раскритиковал клуб РПЛ за назначение нового тренера

Сегодня, 20:45
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев недоволен приглашением иностранца на пост главного тренера «Акрона».

  • Клуб из Тольятти заключил до 2030 года контракт с сербом Срджаном Благоевичем.
  • Сообщалось, что «Акрон» заплатит «Партизану» за тренера до 450 тысяч евро.

– Что вы думаете о назначении серба Благоевича на пост главного тренера «Акрона»?

– Для меня это странная история – приглашение серба в «Акрон». У нас много хороших тренеров – есть Шалимов, Рахимов – это люди, которые сейчас не тренируют.

Я не понимаю, зачем нужно было приглашать Благоевича. Ну тем хуже будет «Акрону».

  • «Акрон» финишировал в РПЛ на 13-м месте с 27 очками в 30 турах.
  • В стыках команда обыграла «Ротор» по сумме двух встреч, сохранив прописку в Премьер-лиге.
  • Перед переходными матчами клуб уволил Заура Тедеева, временно заменив его на Мурата Искакова.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Благоевич Срджан Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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АК 68
1780941968
Акрон-частный клуб, деньги на ветер бросать не будут и там хозяева получше губы разбираются в футболе, если пригласили, значит уверены в нём.
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k611
1780943799
Не в твоей компетенции судить об этом...
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