Губерниев констатировал футбольный закат Европы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от противостояния Нидерландов и Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.

Команды не выявили сильнейшего в основное время – ничья 1:1.

Марокканцы победили в серии пенальти и вышли в 1/8 финала на Канаду.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Марокко многие считали фаворитом в этом матче. Нидерланды били пенальти еще хуже, чем немцы.

В этом смысле оранжевая команда очень тускло провела этот матч. А Марокко были заряжены, в том числе и в серии пенальти, молодцы.

Футбольный закат Европы», – сказал Губерниев.