Губерниев констатировал футбольный закат Европы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от противостояния Нидерландов и Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.
- Команды не выявили сильнейшего в основное время – ничья 1:1.
- Марокканцы победили в серии пенальти и вышли в 1/8 финала на Канаду.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Марокко многие считали фаворитом в этом матче. Нидерланды били пенальти еще хуже, чем немцы.
В этом смысле оранжевая команда очень тускло провела этот матч. А Марокко были заряжены, в том числе и в серии пенальти, молодцы.
Футбольный закат Европы», – сказал Губерниев.
Источник: «Матч ТВ»