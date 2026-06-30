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  • ЧМ-2026. Нидерланды вылетели из турнира, проиграв в серии пенальти Марокко

ЧМ-2026. Нидерланды вылетели из турнира, проиграв в серии пенальти Марокко

30 июня, 06:53
34

Сборная Нидерландов вылетела с чемпионата мира-2026.

Команда Рональда Кумана уступила в 1/16 финала Марокко.

Игра проходила на «Эстадио BBVA» в Монтеррее. Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы – 3:2.

Чемпионат мира. 1/16 финала
Нидерланды - Марокко - 1:1 (0:0, 1:0, 0:1, по пенальти 2:3)
Голы: 1:0 - К. Гакпо, 72; 1:1 - И. Диоп, 90+1.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Марокко Нидерланды
Комментарии (34)
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Snek
1782791679
Равные сборные, равная игра, результат не удивил особо
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Бумбраш
1782791789
Домой гомики!!! Марокко молодцы!!!
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Дубина
1782791982
Ахаха)) Марокко с проходом.
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Ден 781
1782791982
Голландия и со звездами своими так и не выиграла ЧМ, а с этим составом и подавно. Да и игра была их инертной. Не жалко.
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subbotaspartak
1782792114
Германия, Голландия... Где Европа? В.... Правильно.
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алдан2014
1782792117
Какой то умник писал таблицу,в финале которой играли Португалия-Голландия
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tushkanlz
1782794662
...просто праздник какой-то! Вторых гейропейцев пинком под зад с чемпионата! Жаль немного , кто на них ставил. По мне так, Марокко играло лучше.
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Plyash
1782794786
Нечего гейропе делать среди нормальных людей , тем более в латинской америке .
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gor77
1782794909
Что ж, по факту теперь ясно, что только африканская сборная Франции от Европы будет бороться за чемпионство! А Марокко удачи!!!
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ScarlettOgusania
1782795225
надо же, какая приятная неожиданность от Марокко: голландцев-голодранцев отправили восвояси и без ожидаемого от Суперкомпьютера титула...🤩 чего-нибудь про допинг ляпните в своих гнилых СМИ, кликуши...🤣
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