ЧМ-2026. Нидерланды вылетели из турнира, проиграв в серии пенальти Марокко

Сборная Нидерландов вылетела с чемпионата мира-2026.
Команда Рональда Кумана уступила в 1/16 финала Марокко.
Игра проходила на «Эстадио BBVA» в Монтеррее. Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы – 3:2.
Чемпионат мира. 1/16 финала
Нидерланды - Марокко - 1:1 (0:0, 1:0, 0:1, по пенальти 2:3)
Голы: 1:0 - К. Гакпо, 72; 1:1 - И. Диоп, 90+1.
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Райан Гравенберх
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Френки де Йонг
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Дензел Дюмфрис
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Коди Гакпо
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Источник: «Бомбардир»