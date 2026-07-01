Мнение Семака о введении пауз на водопой в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет, чтобы в РПЛ по аналогии с чемпионатом мира-2026 ввели паузы посреди таймов.

«Если ситуация действительно этого требует: если на поле жарко, больше 30 градусов – это уже вопрос здоровья футболиста, и нужно пополнять запасы водой, жидкостью – это правильно.

А в остальное время, при других обстоятельствах, конечно, я против, потому что это разбивает игру. Если нет необходимости – значит, это не нужно делать. За то, чтобы паузы на водопой появились в РПЛ? Нет, я против», – сказал Семак.