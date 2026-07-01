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Орлов прокомментировал трансфер Аугусто в «Зенит»

1 июля, 17:54

Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Фелипе Аугусто в «Зенит».

«Теперь о «Зените». В понедельник клуб презентовал новичка – 22-летнего бразильца Фелипе Аугусто. У него был хороший сезон в Турции, забил 13 голов в чемпионате. Левша. Взял себе 9-й номер. Он как раз и будет играть «девятку». Надеюсь, сможет выйти на поле против «Спартака» в Суперкубке.

Скептики считают, что питерцы за него переплатили? Думаю, селекционный отдел довольно долго изучал нападающего, взвешивал все за и против. Не забывайте, что в РПЛ сейчас непросто заманить серьезного исполнителя. Мы же исключены из еврокубков. Не все горят желанием здесь выступать. Приходится переплачивать. И потом: если у «Зенита» есть такие средства, почему бы не заплатить за перспективного футболиста?

Выиграет ли Фелипе конкуренцию у Соболева? Постойте. Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов дал понять, что в клубе появятся еще игроки в группу атаки. Давайте наберемся терпения. Возможно, это будет не центральный нападающий. Ясно же, что тот же Андрей Мостовой не выдерживает конкуренции. Посмотрим», – сказал Орлов.

  • 22-летний Аугусто провел в «Трабзонспоре» один сезон и забил 15 голов в 40 матчах.
  • Сообщалось, что сумма его трансфера в «Зенит» составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
  • С новичком заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аугусто Фелипе Орлов Геннадий
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