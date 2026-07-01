Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо Мх»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после домашнего товарищеского матча против «Динамо Мх» (2:0).

«Хороший матч в плане движения, борьбы. Махачкалинское «Динамо» традиционно славится хорошим функциональным состоянием, борьбой, движением. И сегодня был такой матч, в котором мы увидели то, что ожидали.

Хорошее движение, неплохой матч в исполнении наших ребят. Главное, что все живы-здоровы, никаких травм нет. Уже завтра будем готовиться к следующему матчу», – сказал Семак.