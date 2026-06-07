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Стало известно, сколько «Акрон» заплатит за нового тренера

Сегодня, 17:43

В Сербии подтвердили, что главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич близок к уходу в «Акрон».

Клуб РПЛ выплатит неустойку в размере 150 тысяч евро.

Еще 300 тысяч «Акрон» может отдать «Партизану» в виде бонусов за достижения тренера.

Тольяттинцам удалось уменьшить размер компенсации – в контракте Благоевича прописаны отступные 1 миллион евро.

  • «Акрон» финишировал в РПЛ на 13-м месте с 27 очками в 30 турах.
  • В стыках команда обыграла «Ротор» по сумме двух встреч, сохранив прописку в Премьер-лиге.
  • Перед переходными матчами клуб уволил Заура Тедеева, временно заменив его на Мурата Искакова.

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Источник: Telegraf.rs
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Партизан Акрон Благоевич Срджан
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