Стало известно, сколько «Акрон» заплатит за нового тренера

В Сербии подтвердили, что главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич близок к уходу в «Акрон».
Клуб РПЛ выплатит неустойку в размере 150 тысяч евро.
Еще 300 тысяч «Акрон» может отдать «Партизану» в виде бонусов за достижения тренера.
Тольяттинцам удалось уменьшить размер компенсации – в контракте Благоевича прописаны отступные 1 миллион евро.
- «Акрон» финишировал в РПЛ на 13-м месте с 27 очками в 30 турах.
- В стыках команда обыграла «Ротор» по сумме двух встреч, сохранив прописку в Премьер-лиге.
- Перед переходными матчами клуб уволил Заура Тедеева, временно заменив его на Мурата Искакова.
Источник: Telegraf.rs