Стало известно, сколько «Акрон» заплатит за нового тренера

В Сербии подтвердили, что главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич близок к уходу в «Акрон».

Клуб РПЛ выплатит неустойку в размере 150 тысяч евро.

Еще 300 тысяч «Акрон» может отдать «Партизану» в виде бонусов за достижения тренера.

Тольяттинцам удалось уменьшить размер компенсации – в контракте Благоевича прописаны отступные 1 миллион евро.