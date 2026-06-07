«Акрон» выбрал нового тренера

Стало известно, кто возглавит «Акрон» перед сезоном-2026/27.
Клуб из Тольятти договорился с Срджаном Благоевичем.
Сербский специалист покинет «Партизан» ради продолжения карьеры в России.
Белградцы получат за тренера небольшую компенсацию, также им будут положены бонусы за достижения Благоевича.
- «Акрон» финишировал в РПЛ на 13-м месте с 27 очками в 30 турах.
- В стыках команда обыграла «Ротор» по сумме двух встреч, сохранив прописку в Премьер-лиге.
- Перед переходными матчами клуб уволил Заура Тедеева, временно заменив его на Мурата Искакова.
Источник: Sport24