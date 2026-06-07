«Акрон» выбрал нового тренера

Стало известно, кто возглавит «Акрон» перед сезоном-2026/27.

Клуб из Тольятти договорился с Срджаном Благоевичем.

Сербский специалист покинет «Партизан» ради продолжения карьеры в России.

Белградцы получат за тренера небольшую компенсацию, также им будут положены бонусы за достижения Благоевича.