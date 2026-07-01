Названо условия для приезда Бразилии и Аргентины на матч с Россией

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможных матчах России со сборными Бразилии или Аргентины.
– РФС отчитался о матчах сборных за последние два года – 42 соперника. Национальная сборная за 4 года бана не играла с командами топ-20 рейтинга ФИФА. Есть мнение, что, по-простому, РФС не готов давать оверпрайс, например, за Бразилию или Аргентину. Какова ваша позиция?
– Были предложения, но, как вы правильно сказали, они переоценены.
– Могли бы конкретизировать: предложения от кого и что такое переоценены в вашем понимании?
– Не буду конкретизировать сборные и суммы. У РФС достаточно высокие доходы в последние годы. Но мы общественная организация. И эти деньги мы предпочли направить на развитие детско-юношеского футбола.
– Не рассматриваете вариант, что спонсор, какая-то корпорация даст средства на организацию матча с Бразилией?
– Это обсуждалось, но мы не нашли тех спонсоров, которые были готовы взять на себя такие суммы.
– То есть, если я правильно понимаю, на сегодня организация такого матча – это только вопрос денег.
– По большому счету, да.
- Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
- Причина – начало СВО.
- В РФС рассчитывают на снятие санкций в 2026 году.