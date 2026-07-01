Названо условия для приезда Бразилии и Аргентины на матч с Россией

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможных матчах России со сборными Бразилии или Аргентины.

– РФС отчитался о матчах сборных за последние два года – 42 соперника. Национальная сборная за 4 года бана не играла с командами топ-20 рейтинга ФИФА. Есть мнение, что, по-простому, РФС не готов давать оверпрайс, например, за Бразилию или Аргентину. Какова ваша позиция?

– Были предложения, но, как вы правильно сказали, они переоценены.

– Могли бы конкретизировать: предложения от кого и что такое переоценены в вашем понимании?

– Не буду конкретизировать сборные и суммы. У РФС достаточно высокие доходы в последние годы. Но мы общественная организация. И эти деньги мы предпочли направить на развитие детско-юношеского футбола.

– Не рассматриваете вариант, что спонсор, какая-то корпорация даст средства на организацию матча с Бразилией?

– Это обсуждалось, но мы не нашли тех спонсоров, которые были готовы взять на себя такие суммы.

– То есть, если я правильно понимаю, на сегодня организация такого матча – это только вопрос денег.

– По большому счету, да.