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В трансфере Джикии в «Локо» усмотрели признаки коррупции

1 июля, 20:55
5

Юрист, агент Антон Смирнов высказался о трансфере защитника Георгия Джикии в «Локомотив».

«Трансфер Джикии в «Локомотив»?

Эконом-вариант в ротацию на случай продажи Монтеса.

Но когда Ротенберг блокирует трансфер 28-летнего Дениса Макарова, который точно не помешал бы «Локомотиву», и берут 32-летнего Джикию, который совсем не играл в Турции... Странная история, если не учитывать, что он свой по принадлежности к определенной агентской группе. Также как и Коваленко. Поэтому все логично. Берут своих и зарабатывают», – написал Смирнов.

  • 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
  • Георгий – воспитанник академии «Локо». Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (5)
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Freyd
1782931805
Чего за агент 007???
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FCSpartakM
1782932845
А Макаров Локо зачем? Там и так на флангах есть кому
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САДЫЧОК
1782934688
Локо доиграется до Пердива!
Ответить
алдан2014
1782960152
Из пальца высосано
Ответить
zigbert
1782974037
Действительно какой то странный переход.
Ответить
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