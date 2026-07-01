В трансфере Джикии в «Локо» усмотрели признаки коррупции

Юрист, агент Антон Смирнов высказался о трансфере защитника Георгия Джикии в «Локомотив».
«Трансфер Джикии в «Локомотив»?
Эконом-вариант в ротацию на случай продажи Монтеса.
Но когда Ротенберг блокирует трансфер 28-летнего Дениса Макарова, который точно не помешал бы «Локомотиву», и берут 32-летнего Джикию, который совсем не играл в Турции... Странная история, если не учитывать, что он свой по принадлежности к определенной агентской группе. Также как и Коваленко. Поэтому все логично. Берут своих и зарабатывают», – написал Смирнов.
- 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
- Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
- Георгий – воспитанник академии «Локо». Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова