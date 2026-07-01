В трансфере Джикии в «Локо» усмотрели признаки коррупции

Юрист, агент Антон Смирнов высказался о трансфере защитника Георгия Джикии в «Локомотив».

«Трансфер Джикии в «Локомотив»?

Эконом-вариант в ротацию на случай продажи Монтеса.

Но когда Ротенберг блокирует трансфер 28-летнего Дениса Макарова, который точно не помешал бы «Локомотиву», и берут 32-летнего Джикию, который совсем не играл в Турции... Странная история, если не учитывать, что он свой по принадлежности к определенной агентской группе. Также как и Коваленко. Поэтому все логично. Берут своих и зарабатывают», – написал Смирнов.