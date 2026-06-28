Ловчев отреагировал на переход Джикии в «Локомотив»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о решении «Локомотива» подписать Георгия Джикию.

«Очень много говорят: «А где Джикия сейчас играл? Что он там делал?» Георгий – хороший футболист, выступал за сборную России, опытный защитник. А в защите проблемы везде, в том числе в «Спартаке» и «Зените».

Он верой и правдой служил «Спартаку», поэтому могу пожелать ему только всего хорошего. Не думаю, что он дорого стоил, а такого опытного игрока в команде нужно иметь.

Пример – Зобнин. По большому счeту он же такой выдающийся футболист, но он человек, который правильно себя ведeт, лидер команды и раздевалки. Такие нужны», – заявил Ловчев.