Джикия высказался о возвращении в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия прокомментировал трансфер в московский клуб.

«У меня был действующий контракт с «Антальяспором», где я очень быстро решил все свои вопросы. Затем уже связался с «Локомотивом», и довольно‑таки быстро мы пришли к соглашению. Поэтому никакого выбора и прочих моментов не было. Было четкое понимание того, что нужно попробовать и сделать все для этого перехода.

По здоровью все хорошо, это самое главное. Тренируюсь индивидуально, потому что только несколько дней назад присоединился к команде. И ни для кого не секрет, что нужно набрать кондиции. С Михаилом Михайловичем (Галактионовым) тоже поговорили, обсудили все моменты. Подготовка идет полным ходом. Думаю, что после игры с «Родиной» (0:0) уже начну в общей группе. Все идет по плану», – сказал Джикия.