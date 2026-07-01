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Почти все клубы РПЛ отказались от Дзюбы

1 июля, 18:26
14

У нападающего Артема Дзюбы проблемы с поиском нового клуба.

«Представители Артeма выходили почти на все клубы РПЛ, но так никого и не заинтересовали. По крайней мере, даже обсуждений сейчас ни с кем нет.

Топы не ответили, «Крыльям» Дзюба не подходит тактически, а ростовчане предпочитают Егора Голенкова и рассмотрят Артeма только в случае его ухода», – написал источник.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Ранее Дзюба заявлял о желании вернуться в «Спартак».

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Антрацитовый волхв
1782920238
А первая лига ему не подойдёт?
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Semargl18
1782920527
Пусть в рукопашку идет))
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MaxRnD
1782921034
Без Калачёва Дзюбе в Ростове делать нечего. Имеющиеся сейчас в наличии "мастера" просто не смогут так ювелирно попадать мячом ему в голову
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bratskij
1782921521
А стриптиз клубам предлагали? Там с профессиональными рукоблудными руками точно с руками возьмут.
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шахта Заполярная
1782923662
Доигрался, на хрен ни кому не нужен.
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FFR
1782929424
А на хрена он ушел с Акрона?
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Everest13
1782939259
Планку по ЗП не хочет сильно снижать, поэтому все носом воротят 😁, ну чё то он могет все таки забил 8 голов, так что запал то ещё малеха есть😁
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алдан2014
1782960619
Прилетела карма за длинный язык,рекордсмен ни кому не нужен. Хотя я лично сомневаюсь ,что тренеры второй восьмерки,по своей воле,отказались бы от играющей легенды ( да,да. Хоть и редиска,но против статистики не попрешь)
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nik55
1782963537
а кому нужно бревно
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