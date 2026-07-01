Почти все клубы РПЛ отказались от Дзюбы

У нападающего Артема Дзюбы проблемы с поиском нового клуба.
«Представители Артeма выходили почти на все клубы РПЛ, но так никого и не заинтересовали. По крайней мере, даже обсуждений сейчас ни с кем нет.
Топы не ответили, «Крыльям» Дзюба не подходит тактически, а ростовчане предпочитают Егора Голенкова и рассмотрят Артeма только в случае его ухода», – написал источник.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Ранее Дзюба заявлял о желании вернуться в «Спартак».
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»