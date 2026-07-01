Почти все клубы РПЛ отказались от Дзюбы

У нападающего Артема Дзюбы проблемы с поиском нового клуба.

«Представители Артeма выходили почти на все клубы РПЛ, но так никого и не заинтересовали. По крайней мере, даже обсуждений сейчас ни с кем нет.

Топы не ответили, «Крыльям» Дзюба не подходит тактически, а ростовчане предпочитают Егора Голенкова и рассмотрят Артeма только в случае его ухода», – написал источник.