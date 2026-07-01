«Спартак» готов заплатить 17 миллионов за уругвайского форварда, который стоит в 4 раза дешевле

Стало известно, кем «Спартак» хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна.

Московский клуб готовит предложение по нападающему сборной Уругвая Федерико Виньясу.

Красно-белые оценили 28-летнего футболиста в 17 миллионов евро. Именно такую сумму они согласны заплатить за его переход.

Самому форварду предложат зарплату в размере 3 миллионов евро в год.