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  • «Спартак» готов заплатить 17 миллионов за уругвайского форварда, который стоит в 4 раза дешевле

«Спартак» готов заплатить 17 миллионов за уругвайского форварда, который стоит в 4 раза дешевле

1 июля, 00:48
38

Стало известно, кем «Спартак» хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна.

Московский клуб готовит предложение по нападающему сборной Уругвая Федерико Виньясу.

Красно-белые оценили 28-летнего футболиста в 17 миллионов евро. Именно такую сумму они согласны заплатить за его переход.

Самому форварду предложат зарплату в размере 3 миллионов евро в год.

  • Виньяс поучаствовал во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2026 и не отметился голевыми действиями.
  • Права на него принадлежат мексиканскому «Леону».
  • Два последних сезона игрок провел в «Овьедо»: 53 матча, 10 голов, 1 ассист.
  • Он оценивается в 4 миллиона евро на Transfermarkt.

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Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Овьедо Спартак Леон Уругвай Виньяс Федерико
Комментарии (38)
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рылы
1782858959
я тут был, про тарасофский позор писал)
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Snek
1782860434
Чувствуется настоящая спартаковская трансферная политика, главное его потом за бесплатно отпустить
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Волжанин064
1782872988
Утка
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evgevg13
1782873491
То есть за него хотят четыре ляма, но воротилы из кб настаивают на покупке за семнадцать? Гениально.
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СильныйМозг
1782877126
Бешеные петухи сошли с ума.
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Бумбраш
1782878242
ТГ канал дармоедов абхаза,а Галина Рыловна и ее любовница слабопопая мозгиня тут как тут,облизывает абхаза
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ScarlettOgusania
1782884042
источник чересчур брехливый, поэтому воздержусь от комментов по трансферу Виньяса, подождем официальной инфы от Спартака...😇
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ПалкоВводецъ007
1782886576
В этом весь свинарник. Купить в 4 раза дороже, никому не нужный неликвид, а потом бесплатно его выгнать или неустойку заплатить. Стыдно за антинародный позор России. Гыгыгы
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Айболид
1782889668
Вот вам смешно ,а карателю с гудалином на всё это придётся своими отверстиями зарабатывать .
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alefreddy
1782909383
с цифрами попутали и не такой уж забивной игрок
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