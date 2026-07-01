«Спартак» готов заплатить 17 миллионов за уругвайского форварда, который стоит в 4 раза дешевле

Стало известно, кем «Спартак» хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна.
Московский клуб готовит предложение по нападающему сборной Уругвая Федерико Виньясу.
Красно-белые оценили 28-летнего футболиста в 17 миллионов евро. Именно такую сумму они согласны заплатить за его переход.
Самому форварду предложат зарплату в размере 3 миллионов евро в год.
- Виньяс поучаствовал во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2026 и не отметился голевыми действиями.
- Права на него принадлежат мексиканскому «Леону».
- Два последних сезона игрок провел в «Овьедо»: 53 матча, 10 голов, 1 ассист.
- Он оценивается в 4 миллиона евро на Transfermarkt.
Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая