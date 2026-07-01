«Спартак» сделал самое выгодное предложение по Параде

«Алавес» готов принять предложение «Спартака» по переходу защитника Виктора Парады.
В клуб поступило сразу несколько запросов по игроку, и вариант с клубом РПЛ самый выгодный. При этом «Спартак» на данный момент рассматривает и альтернативные варианты усиления линии обороны.
- 24-летний Парада в минувшем сезоне провел за «Алавес» 33 матча, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 4 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Алавесом» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»