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«Спартак» сделал самое выгодное предложение по Параде

1 июля, 09:05
34

«Алавес» готов принять предложение «Спартака» по переходу защитника Виктора Парады.

В клуб поступило сразу несколько запросов по игроку, и вариант с клубом РПЛ самый выгодный. При этом «Спартак» на данный момент рассматривает и альтернативные варианты усиления линии обороны.

  • 24-летний Парада в минувшем сезоне провел за «Алавес» 33 матча, сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 4 миллиона евро.
  • Срок его контракта с «Алавесом» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Алавес Спартак Парада Виктор
Комментарии (34)
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ПалкоВводецъ007
1782886928
Очередная дырища, никому не известная. Понаберут черти кого, а потом хрюкают с 6 места. Не зря спартак антинародный , судейский позор России. САСПР. Гыгыгы
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СильныйМозг
1782887990
Комментарий удален пользователем
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RusPlan
1782888055
17 лямов?
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СильныйМозг
1782888348
Если перейдет в Спартак, то сразу можно обращаться в ритуальное агенство, заказывать траурную панихиду по своей заднице, потому что, сразу после подписания договора ее расстреляет разъярённая куча петухов.
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Свинолёт
1782890758
Кроме антинародных он нафиг никому не сдался. У них агенты навариваются.
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Ник Уволен1
1782891468
Ещё один Де Зуев в голубятне.)))
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FCSpartakM
1782891523
не хочется ни Кике и Парадного.
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alefreddy
1782909728
то продадут то нет-не нужен он команде
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RusPlan
1782929505
раньше не сышал Источник: «Евро-Футбол.Ру», теперь знаюэто гавно
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