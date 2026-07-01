«Спартак» сделал самое выгодное предложение по Параде

«Алавес» готов принять предложение «Спартака» по переходу защитника Виктора Парады.

В клуб поступило сразу несколько запросов по игроку, и вариант с клубом РПЛ самый выгодный. При этом «Спартак» на данный момент рассматривает и альтернативные варианты усиления линии обороны.