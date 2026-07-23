Раскрыта причина срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о срыве трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

– Да мы все знаем, почему он не перешeл…

– Почему? Расскажи людям!

– А что тут рассказывать? Просто хотели обмануть ту сторону. А на самом деле… Не знаю, правда или нет, но говорят, что «Пари Сен-Жермен» просто держал его в шорт-листе.

– Что значит «обмануть другую сторону»?

– Ну, типа они хотели… Понимая, что у него будет стоять сумма отступных, они хотели получить больше.

– Жадность сгубила, хочешь сказать?

– Да. Ну, не то чтобы жадность… Смотри, у него отступные с 1 июля 20 млн, а они говорят за две недели: «Давайте мы вам за 30 отдадим?». Им говорят: «Зачем нам за 30, если мы через две недели за 20 возьмeм?». Там говорят: «Хорошо, давайте через неделю за 25».

– Ну, хорошо. Наступило 1 июля. Он стоит 20 млн. Почему не покупают?

– А вот не понравилась, видимо, вот эта история. Я слышал, что его делами занимался чувак, который хотел на этом прилично нагреть. Он чуть перестарался, та сторона сказала, что мы так дела не ведeм, поэтому до свидания.