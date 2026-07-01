Черчесов оценил игру 41-летнего Роналду на ЧМ-2026

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

41-летний форвард провел три матча на групповой стадии турнира, в которых отметился двумя голами.

Криштиану проводит свой шестой чемпионат мира.

В 1/16 финала Португалия сыграет с Хорватией.

«Слежу за матчами Португалии, пока она раскачивается – с Колумбией была очень непростая игра. Где есть возможность, Роналду забивает, а рядом с ним играют партнеры высокого уровня.

Кто-то и Криштиану критикует... Вы понимаете, что он в 41 год играет на чемпионате мира, причем на топ-уровне. И это надо уважать! Желаю Роналду пройти дальше по сетке и в финале встретиться с Месси», – сказал Черчесов.