Орлов оценил возможный трансфер Тюкавина в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном трансфере Константина Тюкавина в «Зенит». Он уверен, что форвард «Динамо» не перейдет в петербургскую команду.

«Завершена ли история с попытками подписать динамовца Тюкавина? Слушайте, я вообще не понимаю и не знаю, когда и почему она началась. Кто ее так раздул?

Да, была одна фраза Константина: пусть решает клуб. Ну хорошо. Вы можете себе представить, чтобы москвичи продали даже за приличные деньги своего ведущего футболиста? Вы смеетесь, что ли? В команду вернулся Шварц, при котором и раскрылся Тюкавин. Откуда берутся эти слухи...

На мой взгляд, Тюкавин и «Зенит» – нереальная история. Да и зачем это все? Я считаю футбол явлением социальным, объединяющим. А тут опять возникнет вражда между болельщиками...

Тюкавин – олицетворение нынешнего «Динамо». И вдруг он уходит в «Зенит»?! Ну вы чего? Руководители московского клуба – самоубийцы? Болельщики им никогда не простят этой продажи! Разве не так? Зачем разжигать такие страсти?

Кто-то приведет примеры Дзюбы и Соболева. Но там была другая ситуация. «Спартак» сам, по сути, за них уже не особо держался, отказался от них», – сказал Орлов.