Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов оценил возможный трансфер Тюкавина в «Зенит»

1 июля, 17:16
7

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном трансфере Константина Тюкавина в «Зенит». Он уверен, что форвард «Динамо» не перейдет в петербургскую команду.

«Завершена ли история с попытками подписать динамовца Тюкавина? Слушайте, я вообще не понимаю и не знаю, когда и почему она началась. Кто ее так раздул?

Да, была одна фраза Константина: пусть решает клуб. Ну хорошо. Вы можете себе представить, чтобы москвичи продали даже за приличные деньги своего ведущего футболиста? Вы смеетесь, что ли? В команду вернулся Шварц, при котором и раскрылся Тюкавин. Откуда берутся эти слухи...

На мой взгляд, Тюкавин и «Зенит» – нереальная история. Да и зачем это все? Я считаю футбол явлением социальным, объединяющим. А тут опять возникнет вражда между болельщиками...

Тюкавин – олицетворение нынешнего «Динамо». И вдруг он уходит в «Зенит»?! Ну вы чего? Руководители московского клуба – самоубийцы? Болельщики им никогда не простят этой продажи! Разве не так? Зачем разжигать такие страсти?

Кто-то приведет примеры Дзюбы и Соболева. Но там была другая ситуация. «Спартак» сам, по сути, за них уже не особо держался, отказался от них», – сказал Орлов.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за Тюкавина 30 миллионов евро, однако «Динамо» отказалось продавать форварда.
  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

Еще по теме:
Овечкин составил хоккейную команду из футболистов 1
Стало известно, когда европейские клубы могут включиться в борьбу за Тюкавина 16
В «Зените» прояснили позицию по Тюкавину после покупки Аугусто 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Орлов Геннадий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1782916529
ЗПРФ!! табор! иди иди костя))
Ответить
БеZуМныЙ
1782916651
Поезд за трофеями для Тюкавина ушёл. Зенит подписал другого напа.
Ответить
Император 1
1782917062
Зачем эту тему мусолить, не пойдёт он никуда.
Ответить
...уефан
1782919714
...суждения, достойные обычного болелы. А где ж полёт Орла? Хотя бы над "гнездом кукушки"... "Эдак-то и я смогу! А ты "Мурку", давай!"(с)...
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
15:45
Фото«Бавария» купила защитника сборной Германии за 55 миллионов
15:32
1
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
15:23
2
Фото«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов
15:06
5
ВидеоПолицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
14:50
4
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
13:39
Все новости
Все новости
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
«Арсенал» расстался с Иваном Игнатьевым и экс-спартаковцами Мирзовым и Гулиевым
14:07
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Агент Тюкавина объяснил, почему игрок может перейти в «Зенит»
12:39
16
«Краснодар» согласовал контракт с Оздоевым
12:23
12
Фото«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
12:14
Орлов раскритиковал воспитание игроков в «Зените»
11:38
7
ЦСКА объявил об уходе защитника, которого задерживала Росгвардия
10:56
7
В «Ахмате» высказались об интересе «Спартака» к Черчесову
10:29
10
«Спартак» отказался отдать игрока в аренду «Севилье»
09:04
12
«Рубин» приобрел защитника, поигравшего за «Красаву»
01:00
Орлов – о Батракове и Кисляке: «Перестаньте их захваливать!»
00:37
4
Оздоев получил предложение от топ-клуба РПЛ
00:17
11
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
Вчера, 23:25
Абаскаль высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:35
4
Джикия выбрал игровой номер в «Локомотиве»
Вчера, 21:50
3
ЦСКА хочет бесплатно подписать экс-защитника сборной Португалии
Вчера, 21:18
3
Самый дорогой легионер «Динамо» сделал заявление о своем будущем в клубе
Вчера, 20:58
Французский журналист прояснил позицию «ПСЖ» по трансферу Кисляка
Вчера, 20:44
«Спартак» близок к трансферу испанского защитника за 4+ миллиона
Вчера, 20:16
5
Генич эмоционально отреагировал на смерть экс-форварда ЦСКА
Вчера, 19:59
Покинувший «Локомотив» Сарвели подписал контракт с новым клубом
Вчера, 19:29
Булыкин раскрыл, как Алдонин справляется с онкологическим заболеванием
Вчера, 19:07
3
«Спартак» победил в первом матче на летних сборах
Вчера, 18:55
14
Гаджиев сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
Вчера, 18:34
10
Бителло охарактеризовал Москву двумя прилагательными
Вчера, 18:25
3
«Ну как это?»: Орлов уличил Глушенкова в снобизме
Вчера, 18:04
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 