Дзюба ответил на предложение из Витебска

На нападающего Артему Дзюбу вышел белорусский «МЛ Витебск». Игрок ответил отказом.
«МЛ Витебск» выходил в начале лета на Дзюбу, но Артема переезд в ближнее зарубежье с еврокубками не подкупил. Футболист хочет быть в Москве», – написал инсайдер Анар Ибрагимов.
- В новом сезоне «МЛ Витебск» примет участие в отборочном раунде Лиги чемпионов.
- Артем – воспитанник «Спартака».
- Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова