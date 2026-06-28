Дзюба ответил на предложение из Витебска

На нападающего Артему Дзюбу вышел белорусский «МЛ Витебск». Игрок ответил отказом.

«МЛ Витебск» выходил в начале лета на Дзюбу, но Артема переезд в ближнее зарубежье с еврокубками не подкупил. Футболист хочет быть в Москве», – написал инсайдер Анар Ибрагимов.