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Дзюба ответил на предложение из Витебска

Сегодня, 15:11
5

На нападающего Артему Дзюбу вышел белорусский «МЛ Витебск». Игрок ответил отказом.

«МЛ Витебск» выходил в начале лета на Дзюбу, но Артема переезд в ближнее зарубежье с еврокубками не подкупил. Футболист хочет быть в Москве», – написал инсайдер Анар Ибрагимов.

  • В новом сезоне «МЛ Витебск» примет участие в отборочном раунде Лиги чемпионов.
  • Артем – воспитанник «Спартака».
  • Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
  • Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
  • После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».

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Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига МЛ Витебск Дзюба Артем
Комментарии (5)
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FFR
1782648925
Если только в Москве, то только медиаклуб.
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СильныйМозг
1782654905
Хорошо что Реал и ПСЖ не делали предложения, а то Дзюба бы их поставил в неловкое положение.
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VVM1964
1782656277
Не по "чину" предложение !...
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Иван-Попович-google
1782657819
Какие еврокубки у Беларуси ? Эта страна как и рф (справедливо) отстранена от еврокубков !
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