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  • Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга

Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга

Вчера, 19:37

Вингер «Динамо-Брест» Егор Корцов в первых 15 турах чемпионата Беларуси отметился 5 голами и 4 ассистами.

По системе «гол+пас», по данным Transfermarkt, россиянин занимает в Высшей лиге 3-е место с 9 очками.

Он уступает только набравшим по 10 очков Тимофею Симоненко (8+2) из клуба «Гомель» и Марку Мокину (6+4) из дзержинского «Арсенала». Также 9 (3+6) баллов за результативность на счету Мартина Артюха из команды «Барановичи».

Отметим, что 5 голов в первом круге чемпионата Беларуси (без учета перенесенных матчей) забил еще один россиянин, 29-летний вингер Никита Голуб из «Белшины».

  • 26-летний Корцов – воспитанник «Зенита», игравший также за «Ленинградец», витебский «Макслайн» и сборную России U20 (2 гола в 5 матчах).
  • Во всех 15 матчах этого сезона он выводил «Динамо-Брест» на поле с капитанской повязкой. Команда занимает 5-е место в текущем чемпионате.

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Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Барановичи Арсенал Гомель Белшина Динамо-Брест Голуб Никита Корцов Егор Артюх Мартин Симоненко Тимофей Мокин Марк
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