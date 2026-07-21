Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга

Вингер «Динамо-Брест» Егор Корцов в первых 15 турах чемпионата Беларуси отметился 5 голами и 4 ассистами.

По системе «гол+пас», по данным Transfermarkt, россиянин занимает в Высшей лиге 3-е место с 9 очками.

Он уступает только набравшим по 10 очков Тимофею Симоненко (8+2) из клуба «Гомель» и Марку Мокину (6+4) из дзержинского «Арсенала». Также 9 (3+6) баллов за результативность на счету Мартина Артюха из команды «Барановичи».

Отметим, что 5 голов в первом круге чемпионата Беларуси (без учета перенесенных матчей) забил еще один россиянин, 29-летний вингер Никита Голуб из «Белшины».