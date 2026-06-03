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«Зенит» неожиданно уволил тренера

Вчера, 19:58
12

В тренерском штабе «Зенита» перемены. Команду покинул тренер вратарей Юрий Жевнов.

«Жевнов покидает «Зенит».

Срок соглашения между сине-бело-голубыми и тренером вратарей подошел к концу.

Уважаемый Юрий Владимирович! Мы благодарим вас за годы, проведенные в Петербурге, за вклад в достижения сине-бело-голубых и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.

  • Белорус был в штабе «Зенита» с 2018 года. При нем команда семь раз стала чемпионом России.
  • В 2010-2013 годах Жевнов провел 15 матчей за «Зенит» в РПЛ.
  • «Зенит» в минувшем своем 100-м сезоне стал чемпионом.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Зенит Жевнов Юрий
Комментарии (12)
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волчарик
1780506480
Освободили место для Миши.
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Номэд
1780506490
Вот это позор... ПОЗОР даже!
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Semenycch
1780506682
Неожиданно? Что за чушь! По отзывам Жевнов давно не справляется со своими обязанностями.
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Mirak92
1780507195
Там деньги рулят и Миллер. вот когда уйдут деньги, пишите. Там даже Семак, роли не играет
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Цугундeр
1780507597
А вот что там делает и чем занимается который " в воротах Зенита надёжней всех замков,.. великий Миша Бирюков"? Не провокация, просто недоумение.
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alefreddy
1780507937
печалька
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BRAZILES
1780508777
наде Семака убирать ----нечего нового он непринесет
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Cleaner
1780509027
Кому то из боссов ГАЗПРЁМА понадобилось своего знакомого на теплое местечко пристроить. ОДНОЗНАЧНО!!!
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рылы
1780509066
**нутые, что ли? этой новости уже месяц. что уходит жевнов и латышонок, продвигается новый вратарь москвичёв, для которого персонально выписали тренера (бывшего вратаря зенита) окрошидзе, который работал с ним в другом клубе.
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k611
1780509496
Уж подумал Семака выгнали...
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