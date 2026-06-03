«Зенит» неожиданно уволил тренера

В тренерском штабе «Зенита» перемены. Команду покинул тренер вратарей Юрий Жевнов.
«Жевнов покидает «Зенит».
Срок соглашения между сине-бело-голубыми и тренером вратарей подошел к концу.
Уважаемый Юрий Владимирович! Мы благодарим вас за годы, проведенные в Петербурге, за вклад в достижения сине-бело-голубых и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.
- Белорус был в штабе «Зенита» с 2018 года. При нем команда семь раз стала чемпионом России.
- В 2010-2013 годах Жевнов провел 15 матчей за «Зенит» в РПЛ.
- «Зенит» в минувшем своем 100-м сезоне стал чемпионом.
Источник: «Бомбардир»