«Зенит» неожиданно уволил тренера

В тренерском штабе «Зенита» перемены. Команду покинул тренер вратарей Юрий Жевнов.

«Жевнов покидает «Зенит».

Срок соглашения между сине-бело-голубыми и тренером вратарей подошел к концу.

Уважаемый Юрий Владимирович! Мы благодарим вас за годы, проведенные в Петербурге, за вклад в достижения сине-бело-голубых и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.