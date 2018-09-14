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    Юрий Жевнов

    Вратарь
    Имя Юрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Жевнов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Добруш
    Гражданство
    Воспитаник БАТЭ
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 апреля 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 85
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