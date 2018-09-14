Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрий Жевнов - новости

    Вратарь
    Имя Юрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Жевнов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Добруш
    Гражданство
    Воспитаник БАТЭ
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 апреля 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 85
    • Читайте нас: 
    11