Белоус: «Трансфер Заболотного – крест на карьере Дзюбы в «Зените»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус считает, что «Зенит» укомплектован так, что многие другие тренеры только позавидовали бы главному тренеру команды Роберто Манчини.

– «Зенит» сейчас укомплектован достаточно? Манчини вот считает, что не очень.

– Вы знаете, многие другие тренеры только позавидовали бы ему, имеющему такой подбор игроков. Недавно мы в очередной раз убедились, что в футбол играют не деньги, и безграничная скупка футболистов не пойдет «Зениту» на пользу.

– Приобретение Заболотного – усиление петербуржцев?

– Я думаю, приход Антона прежде всего поставил крест на перспективах в «Зените» Дзюбы. Скорее всего, Манчини окончательно разочаровался в Артеме, и я согласен со многими специалистами, что ему надо немедленно подыскивать себе новый клуб, чтобы попасть в сборную на домашний чемпионат мира.

– Есть ли будущее в Северной столице у Шатова?

– Это зависит от того, как Олег будет работать и проявлять себя. На его месте я бы особо не дергался и ждал бы своего часа. «Зенит» позиционирует себя как великий сильный клуб, и он действительно таков по российским меркам, плюс регулярно выступает в еврокубках. И прежде чем уходить из такого клуба, Шатову надо десять раз подумать.

– А что делать Новосельцеву, полирующему скамейку уже полтора года?

– На самом дела похожая судьба постигла и Юру Жевнова, который блестяще выступал за ФК «Москва», но потом загубил свою карьеру в «Зените». Все зависит от амбиций и желаний самого Новосельцева. Если его цель – хорошая зарплата, то он, судя по всему, ее добился. Если же Иван хочет играть, то ему было бы логично реализовывать себя в «Зените» или в другом клубе.