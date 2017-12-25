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  • Белоус: «Трансфер Заболотного – крест на карьере Дзюбы в «Зените»

Белоус: «Трансфер Заболотного – крест на карьере Дзюбы в «Зените»

25 декабря 2017, 11:17
9

Известный футбольный функционер Юрий Белоус считает, что «Зенит» укомплектован так, что многие другие тренеры только позавидовали бы главному тренеру команды Роберто Манчини.

– «Зенит» сейчас укомплектован достаточно? Манчини вот считает, что не очень.

– Вы знаете, многие другие тренеры только позавидовали бы ему, имеющему такой подбор игроков. Недавно мы в очередной раз убедились, что в футбол играют не деньги, и безграничная скупка футболистов не пойдет «Зениту» на пользу.

– Приобретение Заболотного – усиление петербуржцев?

– Я думаю, приход Антона прежде всего поставил крест на перспективах в «Зените» Дзюбы. Скорее всего, Манчини окончательно разочаровался в Артеме, и я согласен со многими специалистами, что ему надо немедленно подыскивать себе новый клуб, чтобы попасть в сборную на домашний чемпионат мира.

– Есть ли будущее в Северной столице у Шатова?

– Это зависит от того, как Олег будет работать и проявлять себя. На его месте я бы особо не дергался и ждал бы своего часа. «Зенит» позиционирует себя как великий сильный клуб, и он действительно таков по российским меркам, плюс регулярно выступает в еврокубках. И прежде чем уходить из такого клуба, Шатову надо десять раз подумать.

– А что делать Новосельцеву, полирующему скамейку уже полтора года?

– На самом дела похожая судьба постигла и Юру Жевнова, который блестяще выступал за ФК «Москва», но потом загубил свою карьеру в «Зените». Все зависит от амбиций и желаний самого Новосельцева. Если его цель – хорошая зарплата, то он, судя по всему, ее добился. Если же Иван хочет играть, то ему было бы логично реализовывать себя в «Зените» или в другом клубе.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Жевнов Юрий Заболотный Антон Шатов Олег Новосельцев Иван
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1514190153
Это крест и на карьере самого Заболотного.
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adler58
1514193020
Поразительный долбо-изм руководства зенита! Даже при наличии огромных денег,так бездарно их тратить.Это ещё раз говорит о том, что если бабки не свои, то это пыль,песок. Сколько ни истрачу, пох..., ещё лопатой подгребут. Ведь между Дзюбой и Заболотным большой разницы нет.
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серега кашин
1514193563
дзюба скорее всего уйдет и заиграет а вот заболотный пропадет
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polt
1514193964
А что Дзюбе делать в сборной с такой игрой, его уровень на всю его оставшуюся карьеру середнячок в РФПЛ. А Шатов еще поиграл бы, но не в Зените при Манчини. Новосельцев-футбольный труп.
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Татарин за ЦСКА
1514195612
Зенит-это кладбище для многих футболистов
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maygli
1514207714
Каждый сам выбирает свой путь. ;)))
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Одинокий волк Маквейд
1514211674
Да нет, трансфер Халка - крест на карьере иудушки.
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yorgenbarenz
1514213781
Шило к мылу прикупили.
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