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Олег Шатов
Олег Шатов
Завершил карьеру
29 июля 1990 (36)
#27 | Полузащитник
173 см | 64 кг
Россия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Шатов определил сильнейшего партнера за карьеру
2025.07.26 12:55
34-летний Шатов стал и.о. главного тренера «Урала»
2024.11.06 14:03
12
Григорий Иванов ответил, будет ли Шатов играющим тренером
2024.07.01 06:17
Президент «Урала» не исключил возобновление Шатовым карьеры
2024.06.12 09:15
1
«Урал» определился с новым тренерским штабом
2024.06.11 13:08
Президент «Урала» Иванов оценил возможность включения Шатова в тренерский штаб команды
2024.01.18 18:29
Фото
Шатов приехал на тренерскую стажировку в клуб РПЛ
2024.01.18 17:06
2
Ещенко объяснил, почему у Шатова прозвище Опухоль
2024.01.06 18:21
1
Шатов призвал больше хвалить и поддерживать российских футболистов
2023.10.06 23:02
4
Шатов объяснил провал Манчини в «Зените»
2023.10.06 19:30
4
Шатов рассказал, как Мостовой учится на тренера
2023.10.06 18:44
1
Шатов раскрыл размер самых больших премиальных в «Анжи»
2023.10.06 17:28
1
Шатов рассказал о конфликте с Это’О в «Анжи»
2023.10.06 15:56
5
Шатов прояснил свое будущее в футболе
2023.10.06 15:24
Шатов приостановил карьеру и будет учиться на тренера
2023.08.10 13:38
2
Григорий Иванов: «У Шатова контракт с «Уралом» до конца карьеры»
2023.07.23 11:23
Ранджелович: «Дзюба и Шатов – лучшие российские игроки прямо сейчас»
2023.02.27 10:33
3
Президент «Урала» рассказал о будущем 32-летнего Шатова
2023.01.12 16:44
Шатов: «У меня бессрочный контракт с «Уралом». Я в плену»
2022.11.13 09:11
1
Шатов продлил контракт с «Уралом»
2022.06.16 13:06
«Урал» пока не предлагал новые контракты Шатову и Августиняку
2022.05.28 13:02
2
Видео
РПЛ назвала претендентов на лучший гол мая
2022.05.26 12:41
1
Фото
Шатов – лучший игрок матча с «Рубином». Ранее он выступал за казанцев
2022.05.15 17:00
Помазун, Шатов, Подберезкин – в основе «Урала» на матч с «Рубином»; Зуев, Ломовицкий, Кучаев выйдут у гостей
2022.05.15 12:58
Шатов: «Иванов зажал двойные премиальные за победу над «Динамо»
2022.04.30 17:41
18
Президент «Урала»: «Если Шатов скажет, что хочет остаться, то останется»
2022.04.13 18:54
2
Гогличидзе, Шатов, Бикфалви – в старте «Урала» на матч с «Крыльями Советов»; Гапонов, Бейл, Глушенков выйдут у самарцев
2022.04.10 10:58
Щенников, Языджи, Эджуке – в основе ЦСКА на матч с «Уралом»; Помазун, Шатов, Бикфалви сыграют у гостей
2022.04.03 16:12
3
Шатов сыграл за «Урал» в Екатеринбурге впервые за десять лет
2022.03.13 13:01
4
Адамов: «Шатов сказал: «Даже не думай – надо переходить в «Зенит»! Дважды туда не зовут»
2022.02.25 12:19
1
2
3
4
5
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