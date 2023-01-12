Президент «Урала» рассказал о будущем 32-летнего Шатова

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о полузащитнике Олеге Шатове.

«Будет ли продлен контракт Шатова с «Уралом»? С Шатовым у нас свободный контракт. Если захочет — продлит, не захочет — закончит. У нас особые отношения.

У Шатова бессрочный контракт с «Уралом». Он закончит, когда захочет. Пока он — игрок «Урала» и будет радовать всех нас своей игрой», — сказал Иванов.

32-летний Шатов вернулся в «Урал» зимой.

Формально контракт действует до лета.

Игрок стоит 1,2 миллиона евро.

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