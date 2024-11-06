Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    34-летний Шатов стал и.о. главного тренера «Урала»

    Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера «Урала» по взаимному согласию с руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Олег Шатов.

    «Хочу сказать спасибо Евгению Геннадьевичу. Он принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам 1 круга «Урал» занимает лишь 4-е место в турнирной таблице», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

    • Шатов в последний раз выходил на поле в конце 2022 года, а в августе 2023 года объявил о приостановке игровой карьеры и начал обучение на тренера. Он работал в штабе «Урала».
    • Помимо екатеринбургского клуба он выступал за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин», провел 28 матчей за сборную России, в составе которой участвовал на ЧМ-2014 и Евро-2016.
    • «Урал» по итогам 17 туров занимает в Первой лиге 4-е место с 27 очками. Команда отстает от лидирующего «Торпедо» на 6 очков.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Григорий Иванов ответил, будет ли Шатов играющим тренером
    Президент «Урала» не исключил возобновление Шатовым карьеры 2
    «Урал» определился с новым тренерским штабом 1
    Источник: официальный сайт «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 14:03
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1730891309
    Шатов уже тренирует)) интересно) А Мостовой даже стажировку пройти не может
    Ответить
    Obojaemiy
    1730891326
    Юрана зовите, какой из Шатова тренер
    Ответить
    biber.ru
    1730891536
    Очередной бред Иванова.
    Ответить
    zigbert
    1730892664
    Рискованный шаг Григория Иванова. Ведь у Шатова нет опыта тренерской работы.
    Ответить
    ...уефан
    1730892713
    ...теперь Урал будет ушатывать соперника)...
    Ответить
    Нуф-Нуф
    1730901355
    Иванову пора сваливать.
    Ответить
    FRZZ
    1730903544
    Кто не рискует тот не пьёт шампанского...))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 