34-летний Шатов стал и.о. главного тренера «Урала»

Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера «Урала» по взаимному согласию с руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Олег Шатов.

«Хочу сказать спасибо Евгению Геннадьевичу. Он принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам 1 круга «Урал» занимает лишь 4-е место в турнирной таблице», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Шатов в последний раз выходил на поле в конце 2022 года, а в августе 2023 года объявил о приостановке игровой карьеры и начал обучение на тренера. Он работал в штабе «Урала».

Помимо екатеринбургского клуба он выступал за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин», провел 28 матчей за сборную России, в составе которой участвовал на ЧМ-2014 и Евро-2016.

«Урал» по итогам 17 туров занимает в Первой лиге 4-е место с 27 очками. Команда отстает от лидирующего «Торпедо» на 6 очков.

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