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    • Президент «Урала» не исключил возобновление Шатовым карьеры

    Президент «Урала» не исключил возобновление Шатовым карьеры

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал включение экс-полузащитника сборной России Олега Шатова в тренерский штаб команды.

    «Нам даже не пришлось уговаривать Шатова войти в тренерский штаб. Олег – наш воспитанник. Евгений Геннадьевич позвонил ему, и Шатов сразу сказал, что завтра прилетит. Он просто наш – для него дорога в «Урал» всегда открыта.

    Олег учится на тренера, уже имеет право находиться на скамейке, так что по нему никаких вопросов нет. Шатов будет работать, чтобы получить тренерский опыт. Думаю, из него получится хороший специалист.

    Мы знаем, каким он был футболистом, а теперь Олег будет передавать заработанные знания. Мы на него надеемся и думаем, что у них с Аверьяновым получится хороший тандем.

    Не знаю, завершил ли Шатов карьеру игрока. Может, он сегодня поработает тренером, а потом передумает. Скажет, что вылечился и хочет продолжить играть. Это уже от его желания зависит», – cказал Иванов.

    • «Урал» вылетел в Первую лигу из РПЛ по итогам стыковых матчей.
    • Главным тренером команды во вторник был утвержден Евгений Аверьянов.
    • 33-летний Шатов в прошлом году приостановил карьеру игрока и начал учиться на тренера.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:15
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1718173488
    может и получится не плохой тренер
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