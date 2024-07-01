Григорий Иванов ответил, будет ли Шатов играющим тренером

Президент Урала Григорий Иванов высказался по поводу роли Олега Шатова в команде.
«Олег Шатов может по ходу сезона переквалифицироваться из тренера в играющего тренера? Нет, скорее всего, не сможет. Здоровье не позволит? Дело не в здоровье. Олег сделал свой выбор, решил пойти по тренерскому направлению. Работает с большим желанием. Мы предоставили ему такую возможность. Шатов состоялся как футболист. Думаю, и в новой роли себя здорово проявит. Перспективы у него есть», – заявил Иванов.
- «Урал» по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ заработал 30 очков и занял 14-й позицию, попав в стыки. Там екатеринбургский коллектив уступил «Акрону» из Тольятти (0:2, 2:1). Теперь следующий сезон уральцы проведут в дивизионе рангом ниже.
- Ранее было объявлено о том, что 33-летний Олег Шатов будет работать в тренерском штабе.
- Олег – выпускник академии «Урала». В майке своего родного клуба россиянин провел 151 поединок, в которых сумел забить 17 голов. Также в активе Шатова 18 голевых пасов.
- В новом сезоне «Уралом» будет руководить Евгений Аверьянов.
Источник: «СЭ»