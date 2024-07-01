Григорий Иванов ответил, будет ли Шатов играющим тренером

Президент Урала Григорий Иванов высказался по поводу роли Олега Шатова в команде.

«Олег Шатов может по ходу сезона переквалифицироваться из тренера в играющего тренера? Нет, скорее всего, не сможет. Здоровье не позволит? Дело не в здоровье. Олег сделал свой выбор, решил пойти по тренерскому направлению. Работает с большим желанием. Мы предоставили ему такую возможность. Шатов состоялся как футболист. Думаю, и в новой роли себя здорово проявит. Перспективы у него есть», – заявил Иванов.