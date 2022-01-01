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Шатов: «Иванов зажал двойные премиальные за победу над «Динамо»

У «Урала» не будет двойных премиальных за гостевую победу над «Динамо» в 27-м туре РПЛ (2:3). Об этом сообщил полузащитник Олег Шатов.

«Григорий Иванов двойные премиальные не дал, так и напишите – зажал.

С чем связано моe спокойствие? Я в команде, мне не надо никому ничего доказывать, просто показывать, что умею. На меня ничего не давит. А когда на человека ничего не давит, он показывает лучшие качества», – сказал Шатов.

  • Полузащитник отыграл весь матч.
  • Москвичи проиграли 2-й матч подряд.
  • «Урал» оторвался от зоны вылета.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии13
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    Рейтинг: +15394

    житель СПб 37 минут назад

    Да Олег просто пошутил. И он, и команда - молодцы!

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    Рейтинг: +1557

    vmonomah17 47 минут назад

    Иуда в своем репертуаре.

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    Рейтинг: +62832

    portero 53 минуты назад

    Вы чего только за премиальные играете? Тогда поражение это штрафы!!!!

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    Рейтинг: +2457

    acor94 > portero 49 минут назад

    Я бы вообще отменил зарплаты в футболе. Только премиальные за очки.

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    Рейтинг: +7142

    vladik12 > acor94 41 минуту назад

    Они вообще-то ежедневно тренируются, т.е. ходят на работу, выполняют ее. За это же они должны получать з/п. А за победы - премки.

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    Рейтинг: +2457

    acor94 > vladik12 26 минут назад

    да, но если итог их работы(тренировок и тд) - последнее место. значит свою работу они выполняли недобросовестно. нужны санцкции, огромные штрафы за упощенную выгоду или увольнения без возмещения ущерба

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    Рейтинг: +7142

    vladik12 > acor94 18 минут назад

    На такое игрочки не согласятся, давай быть реалистами).

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    Рейтинг: +200

    Slavan62 1 час назад

    зЕНИТ ДОПЛАТИТ

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    Рейтинг: +255

    Stavr007 1 час назад

    а денег собсна нет ;)

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    Рейтинг: +2516

    Play 1 час назад

    Это г*вно может только скулить о расширении РПЛ до 48 команд, чтобы сохранить Урал здесь и продолжать иметь с него калым.

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    Рейтинг: +283

    Shamil79 1 час назад

    если у Зенита выиграете-100% будут тройные премиальные

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    Рейтинг: +1557

    vmonomah17 > Shamil79 46 минут назад

    Иванову)))

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    Рейтинг: +3325

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Очень жалко шатого.

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