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  • Шатов: «Иванов зажал двойные премиальные за победу над «Динамо»

Шатов: «Иванов зажал двойные премиальные за победу над «Динамо»

30 апреля 2022, 17:41
18

У «Урала» не будет двойных премиальных за гостевую победу над «Динамо» в 27-м туре РПЛ (2:3). Об этом сообщил полузащитник Олег Шатов.

«Григорий Иванов двойные премиальные не дал, так и напишите – зажал.

С чем связано моe спокойствие? Я в команде, мне не надо никому ничего доказывать, просто показывать, что умею. На меня ничего не давит. А когда на человека ничего не давит, он показывает лучшие качества», – сказал Шатов.

  • Полузащитник отыграл весь матч.
  • Москвичи проиграли 2-й матч подряд.
  • «Урал» оторвался от зоны вылета.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Урал Шатов Олег Иванов Григорий
Комментарии (18)
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Shamil79
1651331330
если у Зенита выиграете-100% будут тройные премиальные
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Play
1651331557
Это г*вно может только скулить о расширении РПЛ до 48 команд, чтобы сохранить Урал здесь и продолжать иметь с него калым.
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Stavr007
1651331788
а денег собсна нет ;)
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Slavan62
1651332577
зЕНИТ ДОПЛАТИТ
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portero
1651333104
Вы чего только за премиальные играете? Тогда поражение это штрафы!!!!
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vmonomah17
1651333485
Иуда в своем репертуаре.
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житель СПб
1651334071
Да Олег просто пошутил. И он, и команда - молодцы!
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paracetamol
1651346819
Главное - пообещать! А Шатов хороший матч провел и подачу на 3 гол классную выложил.
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АлексМак
1651348778
Иванов всегда был склизким распальцовщиком. Терпения тебе, Олег! А силы духа,- не занимать.
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zigbert
1651385511
"Обещанного три года ждут".
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