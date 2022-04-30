Шатов: «Иванов зажал двойные премиальные за победу над «Динамо»

У «Урала» не будет двойных премиальных за гостевую победу над «Динамо» в 27-м туре РПЛ (2:3). Об этом сообщил полузащитник Олег Шатов.

«Григорий Иванов двойные премиальные не дал, так и напишите – зажал.

С чем связано моe спокойствие? Я в команде, мне не надо никому ничего доказывать, просто показывать, что умею. На меня ничего не давит. А когда на человека ничего не давит, он показывает лучшие качества», – сказал Шатов.

Полузащитник отыграл весь матч.

Москвичи проиграли 2-й матч подряд.

«Урал» оторвался от зоны вылета.

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