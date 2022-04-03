Щенников, Языджи, Эджуке – в основе ЦСКА на матч с «Уралом»; Помазун, Шатов, Бикфалви сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уралом».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Гбамен, Медина, Карраскаль, Эджуке, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Ахметов, Дзагоев, Елеев, Ушаков, Яковлев, Тарба, Лукин.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичeв, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Евсеев, Подберeзкин, Мишкич, Железнов, Юшин, Агеев.

Матч начнется в 16:30 по Москве.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку