Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

Щенников, Языджи, Эджуке – в основе ЦСКА на матч с «Уралом»; Помазун, Шатов, Бикфалви сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уралом».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Гбамен, Медина, Карраскаль, Эджуке, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Ахметов, Дзагоев, Елеев, Ушаков, Яковлев, Тарба, Лукин.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичeв, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Евсеев, Подберeзкин, Мишкич, Железнов, Юшин, Агеев.

  • Матч начнется в 16:30 по Москве.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
РПЛ. ЦСКА ушел от поражения от «Урала» благодаря пенальти на 94-й минуте, Языджи вновь забил 10
Бийол забил в свои ворота в игре с «Уралом» 1
⚽ РПЛ. «Сочи» примет «Зенит», «Краснодар» – «Динамо», ЦСКА – «Урал» 3
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:12
Комментарии3
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11